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Ляшко розповів, чому українців не забезпечили масками і антисептиками

Автор: Людмила Жукова

Віктор Ляшко розповів про проблеми масок і антисептиків

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чому українців не забезпечили масками і антисептиками безкоштовно. Про це він розповів в програмі у журналіста Романа Скрипіна на YouTube.

"Чому ви не забезпечили народ України масками і антисептиками. Вони ж продавалися за страшним цінами. Якщо коронавірус такий страшний, чому ви цього не зробили?" - запитав у Ляшка Скрипін.

Журналіст ще раз наголосив, що держава повинна роздавати маски безкоштовно всім категоріям громадян.

"Це питання не до мене. По-перше, глобальний дефіцит, по-друге, відсутність свого виробництва", - розповів Ляшко.

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Головний санлікар спробував пояснити, що була країна, яка робила якісний і недорогий продукт, маючи на увазі маски, але потім кордони закрилися. Скрипін ще раз запитав, чому держава спочатку не забезпечила людей масками.

"Держава зробила пріоритети, кому спочатку безкоштовно видавати маски", - відповів Ляшко.

Цитату можна почути з 12 хвилини відео.

Віктор Ляшко розповів, чому держава не забезпечила українців масками

Як ми розповідали раніше, в Україні оновили карантинне зонування і опублікували новий список міст і областей, які потрапили в "червону" і "помаранчеву" зону.

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