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Ляшко призвал аптекарей выйти на работу

Автор: Татьяна Самарук

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал аптекарей выйти на работу.

Об этом он сказал во время телемарафона.

По его словам, некоторые аптеки закрылись из-за того, что фармацевты отказались прийти на работу.

"Я обращаюсь к тем, кто сегодня может прийти в аптеку, но не пришел по тем или иным причинам. Нашим ребятам на передовой сегодня не легче. И они своим примером показывают, что мы все должны выполнять свою работу", - отметил чиновник.

Также, добавил он, что тот, кто сегодня имел сомнение и не пришел в аптеку, не открыл ее из-за каких-то страхов, "должен пересмотреть свою позицию".

"Сегодня вы должны прийти, открыть и отпустить: инсулин или другой жизненно важный лекарственный препарат. Поскольку, возможно, кто-то нуждается в этом препарате не меньше, чем раненый боец", - добавил Ляшко.

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