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Ляшко предупредил украинцев об опасности "Дельты": ситуация, как в Италии в начале пандемии

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Четверг 14 октября 2021 09:50
Ляшко предупредил украинцев об опасности "Дельты": ситуация, как в Италии в начале пандемии Фото: Ляшко предупредил об опасности штамма "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Штамм коронавируса "Дельта" в Украине показывает такой стремительный рост больных, как это было в начале пандемии в Италии. Людям срочно нужно вакцинироваться.

Об этом ТСН сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня "Дельта" показывает такой стремительный рост, который был в начале пандемии в Италии. Сегодня мы работаем на всех мощностях. И видим, что госпитализированые - это тяжелые пациенты или кислородозависимые. Это еще хуже, чем это было весной в нашей стране", - заявил глава Минздрава.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и не откладывать прививку на потом.

"Сегодня еще есть способность в системе здравоохранения. Мы еще принимаем пациентов. Мы знаем, как расширять больницы. Каждый из регионов имеет свои способности, но система нерезиновая. Вакцина есть в свободном доступе. Медики готовы и могут вакцинировать, просто нужно вакцинироваться", - резюмировал Ляшко.

Напомним, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019.

К слову, за вчера в Украине зафиксирован антирекорд - почти 19 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Как мы ранее писали, заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, заразен ли человек после вакцинации, если у него есть острые симптомы болезни.

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Коронавирус "Дельта"
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