Ляшко предупредил украинцев об опасности "Дельты": ситуация, как в Италии в начале пандемии

Штамм коронавируса "Дельта" в Украине показывает такой стремительный рост больных, как это было в начале пандемии в Италии. Людям срочно нужно вакцинироваться.

"Сегодня "Дельта" показывает такой стремительный рост, который был в начале пандемии в Италии. Сегодня мы работаем на всех мощностях. И видим, что госпитализированые - это тяжелые пациенты или кислородозависимые. Это еще хуже, чем это было весной в нашей стране", - заявил глава Минздрава.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и не откладывать прививку на потом.

"Сегодня еще есть способность в системе здравоохранения. Мы еще принимаем пациентов. Мы знаем, как расширять больницы. Каждый из регионов имеет свои способности, но система нерезиновая. Вакцина есть в свободном доступе. Медики готовы и могут вакцинировать, просто нужно вакцинироваться", - резюмировал Ляшко.

Напомним, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019.

К слову, за вчера в Украине зафиксирован антирекорд - почти 19 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.