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Ляшко попередив українців про небезпеку "Дельти": ситуація, як в Італії на початку пандемії

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Четвер 14 жовтня 2021 09:50
Ляшко попередив українців про небезпеку "Дельти": ситуація, як в Італії на початку пандемії Фото: Ляшко попередив про небезпеку штаму "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Штам коронавірусу "Дельта" в Україні показує таке стрімке зростання хворих, як це було на початку пандемії в Італії. Людям терміново потрібно вакцинуватися.

Про це ТСН сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Сьогодні "Дельта" показує таке стрімке зростання, яке було на початку пандемії в Італії. Сьогодні ми працюємо на всіх потужностях. І бачимо, що госпіталізовані - це важкі пацієнти або киснезалежні. Це ще гірше, ніж це було навесні в нашій країні", - заявив глава МОЗ.

Ляшко закликав українців вакцинуватися і не відкладати щеплення на потім.

"Сьогодні ще є здатність в системі охорони здоров'я. Ми ще приймаємо пацієнтів. Ми знаємо, як розширювати лікарні. Кожен з регіонів має свої здібності, але система не гумова. Вакцина є у вільному доступі. Медики готові й можуть вакцинувати, просто потрібно вакцинуватися", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019.

До слова, за вчора в Україні зафіксовано антирекорд - майже 19 тисяч нових випадків захворювання коронавірусом.

Як ми раніше писали, заслужений український педіатр Євген Комаровський розповів, чи заразна людина після вакцинації, якщо у неї є гострі симптоми хвороби.

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Коронавірус "Дельта"
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