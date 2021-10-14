Ляшко попередив українців про небезпеку "Дельти": ситуація, як в Італії на початку пандемії

Штам коронавірусу "Дельта" в Україні показує таке стрімке зростання хворих, як це було на початку пандемії в Італії. Людям терміново потрібно вакцинуватися.

"Сьогодні "Дельта" показує таке стрімке зростання, яке було на початку пандемії в Італії. Сьогодні ми працюємо на всіх потужностях. І бачимо, що госпіталізовані - це важкі пацієнти або киснезалежні. Це ще гірше, ніж це було навесні в нашій країні", - заявив глава МОЗ.

Ляшко закликав українців вакцинуватися і не відкладати щеплення на потім.

"Сьогодні ще є здатність в системі охорони здоров'я. Ми ще приймаємо пацієнтів. Ми знаємо, як розширювати лікарні. Кожен з регіонів має свої здібності, але система не гумова. Вакцина є у вільному доступі. Медики готові й можуть вакцинувати, просто потрібно вакцинуватися", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019.

До слова, за вчора в Україні зафіксовано антирекорд - майже 19 тисяч нових випадків захворювання коронавірусом.