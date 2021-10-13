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Комаровский развеял очередную "страшилку": заразен ли человек после прививки от COVID

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Среда 13 октября 2021 19:25
Комаровский развеял очередную "страшилку": заразен ли человек после прививки от COVID Фото: Доктор Комаровский рассказал о вакцинах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, заразен ли человек после вакцинации, если у него есть острые симптомы болезни.

Об этом медик поведал на своем YouTube-канале.

"Действительно, существуют такие вакцины, при которых используется живой возбудитель. Например, есть живая вакцина от полиомиелита - капельки такие. Вот когда человек получает такую оральную вакцину, то он определенное время выделяет живой вирус в окружающую среду", - рассказал врач.

Комаровский обратил внимание на важный момент.

"При появлении острых симптомов после вакцинации - это, например, температура. То острые симптомы и заразность возможны только тогда, когда для вакцинации используется живой возбудитель", - отметил доктор.

Комаровский также сообщил, что на сегодня все вакцины от коронавирусной инфекции никакого отношения к живым возбудителям не имеют. Во всех них используется либо инактивированный вирус, либо фрагмент вируса (белок).

"Человек после использования любой вакцины от коронавируса не заразен и не представляет никакой опасности среди окружающих", - резюмировал Комаровский.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, как лечить бронхит.

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Доктор Комаровский
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