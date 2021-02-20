Ляшко подробно рассказал об адаптивном карантине: он будет другим

В Украине возвращаются к адаптивному карантину, и с 24 февраля возобновляется "зонирование" с соответствующими каждому цвету - "зеленому", "желтому", "оранжевому" и "красному" - ограничениями в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Однако нынешний карантин будет отличаться от летнего.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко "в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

"Он будет другим, чем (был) летом 2020 года. Страна будет делиться на четыре уровня", - сказал главный санитарный врач Украины.

Ляшко перечислил эти уровни опасности и отметил, что в зависимости от цвета региона разнятся и ограничительные меры.

"Зеленый" - это уровень, который мы стремимся достичь по количеству случаев, когда можно рассматривать вопрос отмены карантинных ограничений. Это маячок, к которому мы должны стремиться. Два ключевых уровня: "желтый" уровень - это те ограничения, которые сегодня есть, и "красный" - ограничения, которые будут применяться в случае пяти индикаторов", - сказал чиновник.

Замминистра добавил, что в Украине вводят также еще и "оранжевый" уровень, который на практике не несет дополнительных запретов, но служит предупреждением и сигналом, что регион приближается к "красному" уровню.

"Это необходимо, чтобы области могли сделать определенные выводы - органы местного самоуправления, люди и бизнес - о том, что нужно обращать внимание на соблюдение карантинных ограничений и не допускать жестких карантинных ограничений, которые будут влиять как на экономику, так и возможность спасти жизни граждан Украины", - подчеркнул Ляшко.

В этом контексте он отметил, что Ивано-Франковская область, где наблюдается очень сложная ситуация с коронавирусом, с 24 февраля будет в "красном" уровне эпидемической опасности.

Также Ляшко предупредил, что в случае несоблюдения правил карантина ослабление ограничений могут отменить.

"Если будут фиксироваться постоянные нарушения, эти меры будут сразу приостановлены соответствующим распоряжением Кабмина", - сказал он.

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