Стало известно, как будет работать Буковель с 22 февраля: список изменений

В Ивано-Франковской области с 22 февраля начнет действовать "красный" карантинный уровень. Таким образом горнолыжные курорты в регионе, в том числе и Буковель, с понедельника будут работать с учетом новых ограничений.

Период, на который вводится ужесточенный карантин на Прикарпатье - с 22 по 28 февраля.

Как будет работать Буковель и что запретят

Госпродпотребслужба разрешила продолжить работу самих горнолыжных курортов в Ивано-Франковской области, но принимать внутри посетителей рестораны и кафе не смогут.

Заведения общественного питания закроют на всю следующую неделю, а работать они смогут только на вынос.

Отели останутся работать, но с ограничениями: для завтрака там отведут специальное время, а обед и ужин будут доставлять в номер.

По словам первого заместителя начальника управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Николая Сендецкого, контролировать работу учреждений общепита с 22 февраля будет их ведомство. Для этих целей привлекут дополнительные группы.

"Относительно заведений питания, примем все меры, чтобы они практически не работали", - отметил он.

Инспекторы также будут следить за соблюдением ограничений в более сотни ресторанов и гостиниц вблизи Буковеля.

А вот следить за общими карантинными требованиями - ношение масок и соблюдение дистанции у подъемников - станет полиция.

Начальник Госпродпотребслужбы в области Роман Гурский обратил внимание, что регион имела серьезные проблемы с соблюдением карантина на курортах во время январского локдауна.

"Целая страна закрыта, а горнолыжные курорты открыты. Это не только касалось Буковеля, это и курорты в Славском, и на Драгобрате... Поэтому сейчас мы создали дополнительные группы, которые будут проверять", - добавил он.