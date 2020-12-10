Британцы пожаловались на аллергию после вакцины от COVID-19: стоит ли волноваться украинцам

Вакцинация от COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)

В Великобритании после начала вакцинации у двух медработников произошла острая аллергическая реакция на прививку от коронавируса от фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Это привлекло внимание людей, которые скептически относятся к COVID-19 и вакцине.

У двух работников Национальной службы здравоохранения Великобритании была история серьезных аллергических реакций, поэтому они носили с собой специальный шприц с адреналином. Им оказали необходимую помощь, и с ними все хорошо. Об этом сообщает BBC.

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения пока посоветовало отказаться от вакцинации тем, у кого есть серьезные аллергические реакции на медицинские препараты или пищу.

При этом необходимо понимать, что любая прививка, не только от коронавируса, может вызвать аллергическую реакцию. Эксперты говорят, что аллергия в такой ситуации не есть чем-то неожиданным.

Врачи отмечают, что волноваться не стоит, поскольку в инструкциях большинства известных лекарственных препаратов говорится, что они могут вызывать различные реакции, но при этом они редко у кого проявляются.

Американское исследование 2015 года показало, что на миллион прививок приходится 1 случай тяжелой аллергической реакции организма человека.

Все дело в чувствительности организма к компонентам, которые входят в состав вакцины, например, желатин или яичный белок. Людям, которые страдают аллергией на яйца, иногда рекомендуют не делать прививки от гриппа.

Эксперты также отмечают, что у людей серьезную аллергию может вызвать даже обычная пища. Однако касается это далеко не каждого.

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