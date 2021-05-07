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Ляшко объяснил, нужна ли декларация с врачом для вакцинации от коронавируса

Автор: Владимир Костырин

В Украине хотят вакцинировать от коронавируса большинство граждан до Дня независимости, 24 августа, а уже с 1 июля планируют запустить COVID-паспорта. Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко отметил, что для получения прививки необходимо просто желание человека и наличие самого препарата у медиков.

Об этом 7 мая главный санитарный врач Украины заявил во время брифинга.

Также Ляшко обратил внимание, что наличие подписанной декларации с семейным врачом не является обязательным для записи на вакцинацию от COVID-19.

Так, украинцы, которые не имеют семейного врача, должны брать с собой на вакцинацию паспорт и идентификационный код. Эти данные медики внесут в электронную систему, в которой уже есть данные тех, кто декларацию заключил.

"Для вакцинации необходимо желание человека и наличие вакцины в пункте прививки", - сказал Ляшко.

Записываться на прививку от коронавируса можно в любых пунктах, а не обязательно в учреждении, где работает врач, с которым заключена декларация.

В медицинском учреждениях, в которых проводится вакцинация от COVID-19, есть договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), и они получают за это деньги, отметил Ляшко.

"В договоре четко прописано, что пациенты могут самостоятельно обращаться за получением вакцины", - сказал он.

В случае, если гражданам без декларации отказали в прививке, нужно обращаться в контакт-центр Минздрава по телефону 0800 60 20 19 или в НСЗУ по телефону 16-77.

Видео: Ляшко объяснил, как записаться на вакцинацию от коронавируса украинцам без декларации с семейным врачом

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, что из себя будет представлять COVID-паспорт.

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