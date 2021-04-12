Ляшко назвал условия преодоления эпидемии COVID-19 за три недели: все просто

Главный санврчач уверен, что соблюдение масочного режима - это залог борьбы с пандемией.

"Есть исследования CDC. Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемии", - сказал Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач призвал всех людей носить маски, мыть водой с мылом или обрабатывать антисептиком руки и избегать скопления людей. Кроме того, Ляшко очень рекомендует прививаться не только от коронавируса, но и от других опасных инфекций.

Отметим, что ранее в Минздраве рассказали, какие могут быть ограничения на Пасху.

По словам санврача, закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.

Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".