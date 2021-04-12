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Ляшко назвав умови подолання епідемії COVID-19 за три тижні: все просто

Автор: Людмила Жукова

Пандемію коронавірусу можна подолати за три тижні, якщо постійно перебувати в масках.

Про це в інтерв'ю Яніні Соколовій повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Головний санлікар впевнений, що дотримання масочного режиму - це запорука боротьби з пандемією.

"Є дослідження CDC. Вони сказали, що якби всі люди протягом трьох тижнів носили маски, не знімаючи, коронавірусна хвороба була б подолана. Не знімайте маски, носіть, і ми пройдемо епідемію", - сказав Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар закликав всіх людей носити маски, мити водою з милом або обробляти антисептиком руки й уникати скупчення людей. Крім того, Ляшко дуже рекомендує робити щеплення не тільки від коронавірусу, але й від інших небезпечних інфекцій.

Зазначимо, що раніше у МОЗ розповіли, які можуть бути обмеження на Великдень.

За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.

Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповів про лікування COVID-19 в Ізраїлі.

А також розповідали про те, що медик з Кривого Рогу дала алгоритм дій пацієнтам, у яких є підозра на коронавірус.

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Новини України Віктор ЛяшкоКоронавірус
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