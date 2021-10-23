ru ua
Сб, 23 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ляшко инкогнито посетил COVID-больницу и сделал эмоциональное заявление

Новина українською →
Суббота 23 октября 2021 08:09
Ляшко инкогнито посетил COVID-больницу и сделал эмоциональное заявление Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Справиться с эпидемией и не допустить дальнейшие антирекорды по смертности больных COVID-19 в Украине позволит массовая вакцинация населения, ведь почти во всех летальных случаях в больницах пациенты были не привиты, что и играет часто решающую роль, несмотря на предпринимаемые медиками усилия.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Чиновник признался, что недавно инкогнито посещал во Львове "ковидную" больницу и был в реанимации, общался с врачами о значительных госпитализациях новых инфицированных и лечении.

"Да, нет 100% защиты (после прививки). Какие еще цифры надо показать о том, что происходит в реанимации? Поверьте, я в реанимации бываю довольно часто. И недавно во Львове я также зашел в реанимацию", - рассказал министр.

Ляшко эмоционально высказался о ситуации, когда граждане не вакцинируются и нарушают карантинные правила, потом заражаются и попадают в больницы в тяжелом или критическом состоянии, спасти их медики уже не могут, больницы переполняются, а в это время звучит критика общественности и прессы о коллапсе медсистемы или недостаточной подготовленности к очередной волне COVID.

"Можно критиковать врачей, которые там не справляются, и средства массовой информации хотели раздуть скандал. Я приехал во Львов инкогнито. Постоял в очереди с людьми, которые ждали, передачу передавали людям, которые больны. Я спросил: "А кто из вас вакцинирован? А кто лежит там вакцинированный?" И это при том что не говорил, что я министр", - вспоминает чиновник.

После этого Ляшко заходил в аптеку, а затем через черный вход администрация больницы завела его в реанимацию.

"Поверьте: на тысячу коек больница - такой нет в Украине, на сто коек реанимация - такой нет в Украине. И когда мы критикуем кого-то, медицинскую систему - что не готова, не подготовлена, то надо общаться с теми врачами. У них опускаются руки от критики... Я общался с ними. Большая смертность суточная, когда привозят тяжелых больных, когда медики берут тяжелого больного, не вакцинированного больного, и пытаются спасти жизнь. И каждая неспасенная жизнь - это рубец у того врача, который принимал и тянул этого больного. И мы должны это все понимать", - рассказал глава МОЗ.

Ляшко подчеркнул, что сегодня мы можем повлиять на ситуацию с эпидемией.

"Есть определенные люди, которые говорят - можно/нельзя... Докажите мне, покажите, кто в истории справился с инфекционной болезнью, не используя вакцину в разгар эпидемии. Что это за новое явление - нельзя колоть!?" - так высказался Ляшко, очевидно, реагируя на предупреждение, озвученные известным врачом Ольгой Голубовской, о риске усугубить эпидситуацию, проводя вакцинации на вокзалах.

Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.


А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.


Кроме того, украинцы высказались о том, верят ли, что команда Зеленского справится с энергетическим кризисом.


Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Андрей Илларионов раскритиковал дипломатическую политику Зеленского.


Еще смотрите батл бывшего и нынешнего глав "Нафтогаза" и решайте: кто из них - Коболев или Витренко - спас энергетическую безопасность Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Виктор Ляшко Коронавирус Вакцинация
LITE
Праздник 22 октября: что строго запрещено делать в день Якова
Праздник 22 октября: что строго запрещено делать в день Якова