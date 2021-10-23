Ляшко інкогніто відвідав COVID-лікарню і зробив емоційну заяву

Впоратися з епідемією і не допустити подальші антирекорди по смертності хворих на COVID-19 в Україні дозволить масова вакцинація населення, адже майже у всіх летальних випадках в лікарнях пацієнти були не щеплені, що і відіграє часто вирішальну роль, попри зусилля, що вживаються медиками.

Чиновник зізнався, що нещодавно інкогніто відвідував у Львові "ковідну" лікарню і був у реанімації, спілкувався з лікарями про чисельні госпіталізації нових інфікованих та лікування.

"Так, нема 100% захисту (після щеплення). Які ще цифри треба показати про те, що відбувається в реанімації? Повірте, я в реанімації буваю досить часто. І нещодавно у Львові я також зайшов у реанімацію", - розповів міністр.

Ляшко емоційно висловився про ситуацію, коли громадяни не вакцинуються і порушують карантинні правила, потім заражаються і потрапляють в лікарні у важкому або критичному стані, врятувати їх медики вже не можуть, лікарні переповнюються, а в цей час звучить критика громадськості та преси про колапс медсистеми або недостатню підготовленість до чергової хвилі COVID.

"Можна критикувати лікарів, які там не справляються, і засоби масової інформації хотіли роздути скандал. Я приїхав до Львова інкогніто. Постояв у черзі з людьми, які чекали, передачу передавали людям, які хворі. Я їх запитав: "А хто з вас вакцинований? А хто лежить там вакцинований?" І при тому що не говорив, що я міністр", - згадує чиновник.

Після цього Ляшко заходив в аптеку, а потім через чорний вхід адміністрація лікарні завела його в реанімацію.

"Повірте: на тисячу ліжок лікарня - такої немає в Україні, на сто ліжок реанімація - такої немає в Україні. І коли ми критикуємо когось, медичну систему - що не готова, не підготовлена, то треба спілкуватися з тими лікарями. У них опускаються руки від критики... Я спілкувався з ними. Велика смертність добова, коли привозять важких хворих, коли медики беруть важкого хворого, не вакцинованого хворого, і намагаються врятувати життя. І кожне не врятоване життя - це рубець в того лікаря, який брав і тягнув цього хворого. І ми повинні це все розуміти", - розповів глава МОЗ.

Ляшко наголосив, що сьогодні ми можемо вплинути на ситуацію з епідемією.

"Є певні люди, які говорять - можна/не можна... Доведіть мені, покажіть, хто в історії справився з інфекційною хворобою, не використовуючи вакцину в розпал епідемії. Що це за нове явище - не можна колоти!?"- так висловився Ляшко, очевидно, реагуючи на попередження, озвучені відомим лікарем Ольгою Голубовською, про ризик посилити епідситуацію, проводячи вакцинації на вокзалах.

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