Ляшко на Черниговщине: люди уже вешаться собираются из-за проклятых тарифов

Перед парламентскими выборами лидер Радикальной партии Олег Ляшко встретился с жителями города Ичня на Черниговщине. Во время встречи с избирателями народного депутата поразили слова 77-летней пенсионерки Дины Алексеевны Самойленко, которая полгода не может оплатить долг за газ в 6 тысяч гривен. И всю свою пенсию отдает, и дочка помогает, но долговая яма не уменьшается. Женщина уже получила предупреждение об отключении от газоснабжения.

"Я 2 тысячи гривен пенсии получила – отнесла все. Летом, думаю, заплачу остальное – 6 тысяч. А получила письмо, что Коболев мне газ отрежет. Дочь в Харькове на трех работах работает, чтобы мне за газ высылать. Где мне взять те 6 тысяч гривен? Хоть иди и вешайся на груше!", - со слезами на глазах рассказала Олегу Ляшко Дина Алексеевна и отдала политику платежку, чтобы он передал ее председателю "Нафтогаза" Коболеву.

От такой истории у Олега Ляшко волосы дыбом встали. Говорит, и таких людей – миллионы по Украине.

Олег Ляшко в Черниговской области

"Я хочу, чтобы вся страна видела, до чего власть доводит людей. Забирают последние деньги и отрезают газ за 200-300 гривен задолженности. Зато Коболев себе 1,5 миллиарда гривен премии выплатил. Власть должна вытрясти обратно у него эти деньги, чтобы заплатить людям долги за коммуналку. А если власть это не сделает – то я их всех повешу за ваши платежки за одно место!" - сказал Ляшко.

Лидер Радикальной партии подчеркнул, идет в новый парламент, чтобы власть услышала людей и снизила тарифы на коммуналку.

"Не может обычная семья платить за газ 5800 гривен при тех копеечных пенсиях и зарплатах, как у этой женщины. Поэтому, чтобы не доводить людей до греха, надо немедленно решать проблему высоких тарифов. Человек не должен платить больше 15% своего дохода за коммуналку. Этот бардак и издевательство над украинцами надо немедленно прекращать!" - подчеркнул Ляшко.

Также лидер РПЛ пообещал Дине Алексеевне добиться отмены платы за переоформление недвижимости и паев, чтобы женщина могла безвозмездно переписать на свою дочь прадевский дом, которому 150 лет.

Ранее Ляшко сказал, что Зеленский сознательно вводит народ в заблуждение.