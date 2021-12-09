Львовское СИЗО будет выглядеть лучше, чем большинство отелей: появились потрясающие фото

"Выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и, который мы построим за счет поступлений от большой распродажи тюрем", - написал министр.

Смотрите, как будут выглядеть камеры в СИЗО

Как мы видим на фото проекта, то в камерах предварительного заключения будет сделан хороший ремонт, которому позавидуют некоторые отели. Также тут предусмотрен спортзал, где подозреваемые могут заниматься спортивными активностями.

Львовское СИЗО скоро будет выглядеть вот так (фото: Денис Малюська)

Реакция украинцев

Люди в комментариях разделились на два лагеря - одни считают, что новые камеры - это хорошая инициатива, другие же уверены, что лучше бы в стране ремонтировались детские сады и больницы.