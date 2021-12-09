Львівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фото

"Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі та, який ми побудуємо за рахунок надходжень від великого розпродажу в'язниць", - написав міністр.

Дивіться, як виглядатимуть камери в СІЗО

Як ми бачимо на фото проекту, то в камерах попереднього ув'язнення буде зроблений хороший ремонт, якому позаздрять деякі готелі. Також тут передбачений спортзал, де підозрювані можуть займатися спортивними активностями.

Львівське СІЗО скоро виглядатиме ось так (фото: Денис Малюська)

Реакція українців

Люди в коментарях розділилися на два табори - одні вважають, що нові камери - це хороша ініціатива, інші ж впевнені, що краще б в країні ремонтувалися дитячі садки і лікарні.