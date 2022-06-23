Львівські лікарі зробили унікальну операцію 9-річній Вікусі з рідкісним генетичним захворюванням

У Львові лікарі успішно прооперували дівчинку з рідкісним генетичним захворюванням, через яке дитина має тендітні крихкі кістки, й у свої 9 років 10 разів ламала кінцівки.

Про це передали у Першому медичному об'єднанні Львова в Facebook .

Для "кришталевої дівчинки" Віки навіть найменший удар загрожує переломом.

Юній пацієнтці поставили діагноз недосконалий остеогенез. Це орфанна (рідкісна) недуга, при якій кістки стають ламкими, а скелет деформується, розповіли лікарі.

"Стегнову кістку Віка зламала, коли вчилася ходити, у два роки - лікоть, під час поїздки на озеро - палець, пізніше - зап'ястя, а ще багато разів - малу та велику гомілкову кістки... Хворобу після чергового перелому Віці діагностували у 2,5 роки. Сказали: це не лікується", - йдеться в публікації.

Після чергової травми - перелому обох кісток гомілки зі зміщенням правої кінцівки - батьки дівчинки звернулися до фахівців лікарні Св. Миколая Першого медоб'єднання Львова.

Щоб стабілізувати та вирівняти ніжку Вікі, лікарі вдалися до унікальної операції: багаторівневої остеотомії. Дитині встановили титанові фіксатори, які зробили ніжку більш стійкою до ушкоджень.

У Львові лікарі прооперували "кришталеву дівчинку" (фото: facebook.com/1tmolviv)

"Операція минула успішно. Вікусі зняли гіпс і вона легко може ступати на ніжку. Пізніше дівчинці планують прооперувати й другу нижню кінцівку", - розповіли в медики.

Лікарі травматологічного відділення зазначили, що мають досвід у веденні десяти "кришталевих дітей", і незабаром почнуть встановлювати їм спеціальні "ростучі конструкції", які підлаштовуватимуться до росту кістки.

Маленька Віка після успішної унікальної операції (фото: facebook.com/1tmolviv)