Львовские сурки-синоптики проснулись на месяц раньше: какую весну это предвещает

О том, что животные стали бодрствовать, говорит раскрытое отверстие в их домике - вход в свою будку сурки до спячки прикрыли опилками, а теперь они убраны "для проветривания".

Впрочем, само семейство предсказателей-грызунов не спешит выбраться из своего гнездышка на свежий воздух и пока еще прячется, поэтому работникам львовского натуралистического центра приходится просто дожидаться момента.

По словам специалистов, за последние 13 лет сурки так рано еще не просыпались зимой.

Такой короткий сон Маруси и Мишки эксперты расшифровали, как предсказание, что нынешняя зима не будет долгой, и весенняя погода уже не за горами.

Нужно отметить, что сурки еще могут снова заснуть, когда опять ударят морозы. На здоровье животных это негативно не отразится. Так что, вероятно, "народные синоптики" еще через месяц с небольшим смогут подкорректировать предсказание.

Напомним, что обычно первым свое предсказание и приходе весны в Украине дает сурок Тимка, который обитает на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина. Животное традиционно будят 2 февраля, в День сурка.

А вот его львовских "коллег" Марусю и Мишку обычно будят и вытаскивают из норы 15 февраля, в день Сретения Господнего.

По приметам, если сурок, которого будят после спячки, не увидит свою тень - это случается в пасмурный день - то весна будет ранняя. А если же день солнечный и грызун видит свою тень, то это предвещает еще 6 недель зимы.

Видео: львовские сурки-синоптики Маруся и Мишка проснулись раньше времени впервые за 13 лет