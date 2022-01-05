Львівські бабаки-синоптики прокинулися на місяць раніше: яку весну це віщує

Про те, що тварини вже не сплять, говорить розкритий отвір в їхньому будиночку - вхід до своєї будки бабаки до сплячки прикрили тирсою, а тепер вона прибрана "для провітрювання".

Втім, саме сімейство провісників-гризунів не поспішає вибратися зі свого гніздечка на свіже повітря і поки ще ховається, тому працівникам Львівського натуралістичного центру доводиться просто чекати моменту.

За словами фахівців, за останні 13 років бабаки так рано ще не прокидалися взимку.

Такий короткий сон Марусі та Мишка експерти розшифрували, як передбачення, що нинішня зима не буде довгою, і весняна погода вже не за горами.

Потрібно зауважити, що бабаки ще можуть знову заснути, коли знову вдарять морози. На здоров'я тварин це негативно не відіб'ється. Так що, ймовірно, "народні синоптики" ще через місяць з гаком зможуть підкоригувати передбачення.

Нагадаємо, що зазвичай першим своє передбачення і прихід весни в Україні дає бабак Тимко, який мешкає на біологічній станції Харківського національного університету імені Каразіна. Тварину традиційно будять 2 лютого, на День бабака.

А ось його львівських "колег" Марусю і Мишка зазвичай будять і витягують з нори 15 лютого, в день Стрітення Господнього.

За прикметами, якщо бабак, якого будять після сплячки, не побачить свою тінь - це трапляється в похмурий день - то весна буде рання. А якщо ж день сонячний і гризун бачить свою тінь, то це віщує ще 6 тижнів зими.

Відео: львівські бабаки-синоптики Маруся і Мишко прокинулися завчасно вперше за 13 років