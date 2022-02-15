Львовские сурки Мишка и Маруся дали свой прогноз погоды на весну

Сурки Мишка и Маруся живут на территории городского детского эколого-натуралистического центра во Львове. 2 февраля они отказались давать свой прогноз и быстренько закрыли вход в свою клетку сеном и соломой.

Хотя работники центра сообщали, что в январе львовские сурки внезапно проснулись намного раньше положенного - впервые за 14 лет. Несколько дней они бодрствовали из-за теплой погоды и проветривали свой домик. А потом снова ушли спать.

Но сотрудники центра говорят, что в течении всей зимы сурки спали не крепко, часто просыпались. А это говорит о том, что сильных морозов и зимней погоды уже не стоит ждать.

А 15 февраля Мишка и Маруся были очень бодры, своей тени они не увидели и даже предрекли раннюю весну веселым свистом.

По приметам, если сурок не видит свою тень и бодр - весна будет ранняя и теплая. Если же сурок увидит свою тень, и будет сонным или же совсем не выйдет из норки - весна будет поздняя и потепления ждать не стоит.

"Аномально рано заснули и несколько раз уже просыпались, такого никогда не происходило за 14 лет наблюдений. Можно сказать по их поведению, что весна будет ранней и придет не позднее, чем через 4 недели. То есть, через 4 недели должно наступить стойкое тепло", - рассказал директор центра Игорь Антахович.

Львовские сурки Мишка и Маруся дали прогноз погоды на весну