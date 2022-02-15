ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Львовские сурки Мишка и Маруся дали свой прогноз погоды на весну

Новина українською →
Львов, Вторник 15 февраля 2022 15:47
Львовские сурки Мишка и Маруся дали свой прогноз погоды на весну Фото: Львовские сурки дали свой прогноз погоды на весну (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Львовские сурки Мишка и Маруся традиционно дают свой прогноз о приходе весны не 2 февраля, а 15 - на Сретенье. Ежегодно их вытаскивают из норы именно в середине февраля.

Какой прогноз дали сурки на 2022 год, рассказали в сюжете ТСН.

Сурки Мишка и Маруся живут на территории городского детского эколого-натуралистического центра во Львове. 2 февраля они отказались давать свой прогноз и быстренько закрыли вход в свою клетку сеном и соломой.

Хотя работники центра сообщали, что в январе львовские сурки внезапно проснулись намного раньше положенного - впервые за 14 лет. Несколько дней они бодрствовали из-за теплой погоды и проветривали свой домик. А потом снова ушли спать.

Но сотрудники центра говорят, что в течении всей зимы сурки спали не крепко, часто просыпались. А это говорит о том, что сильных морозов и зимней погоды уже не стоит ждать.

А 15 февраля Мишка и Маруся были очень бодры, своей тени они не увидели и даже предрекли раннюю весну веселым свистом.

По приметам, если сурок не видит свою тень и бодр - весна будет ранняя и теплая. Если же сурок увидит свою тень, и будет сонным или же совсем не выйдет из норки - весна будет поздняя и потепления ждать не стоит.

"Аномально рано заснули и несколько раз уже просыпались, такого никогда не происходило за 14 лет наблюдений. Можно сказать по их поведению, что весна будет ранней и придет не позднее, чем через 4 недели. То есть, через 4 недели должно наступить стойкое тепло", - рассказал директор центра Игорь Антахович.

Львовские сурки Мишка и Маруся дали прогноз погоды на весну

Напомним, их коллега, харьковский сурок Тимко III дал свой прогноз о весне четко по графику - 2 февраля. Он предсказал, что зима надолго не задержится.

Кстати, синоптики также спрогнозировали раннюю и теплую весну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине весна сурки сурок
LITE
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022