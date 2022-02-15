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Львівські бабаки Мишко та Маруся дали свій прогноз погоди на весну

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Львів, Вівторок 15 лютого 2022 15:47
Львівські бабаки Мишко та Маруся дали свій прогноз погоди на весну Фото: Львівські бабаки дали свій прогноз погоди на весну (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Львівські бабаки Мишко і Маруся традиційно дають свій прогноз про прихід весни не 2 лютого, а 15 - на Стрітення. Щорічно їх витягують з нори саме в середині лютого.

Який прогноз дали бабаки на 2022 рік, розповіли в сюжеті ТСН.

Бабаки Мишко та Маруся живуть на території міського дитячого еколого-натуралістичного центру у Львові. 2 лютого вони відмовилися давати свій прогноз і швиденько закрили вхід у свою клітку сіном і соломою.

Хоча працівники центру повідомляли, що у січні львівські бабаки раптово прокинулися набагато раніше часу - вперше за 14 років. Кілька днів вони не спали через теплу погоду і провітрювали свій будиночок. А потім знову пішли спати.

Але співробітники Центру кажуть, що протягом всієї зими бабаки спали не міцно, часто прокидалися. А це говорить про те, що сильних морозів і зимової погоди вже не варто чекати.

А 15 лютого бабаки Мишко і Маруся були дуже бадьорі, своєї тіні вони не побачили та навіть передрекли ранню весну веселим свистом.

За прикметами, якщо бабак не бачить свою тінь і бадьорий - весна буде рання і тепла. Якщо ж бабак побачить свою тінь, і буде сонним або ж зовсім не вийде з норки - весна буде пізня і потепління чекати не варто.

"Аномально рано заснули та кілька разів вже прокидалися, такого ніколи не відбувалося за 14 років спостережень. Можна сказати з їх поведінки, що весна буде ранньою і прийде не пізніше, ніж через 4 тижні. Тобто, через 4 тижні має настати стійке тепло", - розповів директор центру Ігор Антахович.

Львівські бабаки Мишко та Маруся дали прогноз погоди на весну

Нагадаємо, їх колега, Харківський бабак Тимко III дав свій прогноз про весну чітко за графіком - 2 лютого. Він передбачив, що зима надовго не затримається.

До речі, синоптики також спрогнозували ранню і теплу весну.

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