Львовские онкологи провели трансплантацию костного мозга трехлетней Уляночке (фото)

Во Львове врачи-онкологи успешно провели аутологическую пересадку стволовых клеток трехлетней девочке Уляне. Маленький пациент из Волынской области стала донором сама для себя - ребенку трансплантировали собственные клетки.

Об этом 27 июля передали в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре на странице в Facebook .

Малышка перед этим почти год боролась с опухолью головного мозга. Ранее в Луцке девочка получала химиотерапию, в 2021-м ее оперировали местные нейрохирурги.

Однако только трансплантация костного мозга, которую провели врачи Клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга в ЗУСДМЦ, смогла помочь Улянке полностью поправиться.

Сначала у девочки был проведен забор клеток, а через месяц прошла сама процедура пересадки стволовых клеток. Пересадка длилась около получаса.

Львовские врачи провели трансплантацию костного мозга маленькой девочке Уляне (фото: facebook.com/zusdmc)

"Эта процедура напоминает трансфузию компонентов крови, только "переливают" стволовые клетки. При этом пациент не испытывает никакой боли", - сказала онколог ЗУСДМЦ Кристина Запоточная, которая проводила манипуляцию.

Врачи отмечают, что маленькая пациентка после трансплантации чувствует себя хорошо, показатели крови улучшились, при этом для полного выздоровления девочку ждет поддерживающая химиотерапия.

После успешной операции маленькую пациентку ждет поддерживающая химиотерапия (фото: facebook.com/zusdmc)

Также медики рассказывают, что день переливания стволовых клеток считают "нулевым днем". После этого до периода приживления костного мозга должно пройти 2-3 недели. Во время этого реабилитационного периода пациент должен находиться в специально обустроенном, стерильном боксе.

Врачи ЗУСДМЦ рассказали о процедуре пересадки стволовых клеток (фото: facebook.com/zusdmc)

Такая трансплантация для пациента совершенно бесплатна. Дело в том, что больница ЗУСДМЦ вошла в пилотный проект Минздрава "Трансплантация", по которому все медицинские расходы (предварительные обследования, сама процедура пересадки и терапия в послетрансплантационный период) оплачивает государство.

Команда врачей ЗУСДМЦ впервые провела пересадку стволовых клеток ребенку (фото: facebook.com/zusdmc)