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Львівські онкологи провели трансплантацію кісткового мозку трирічній Уляночці (фото)

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Львів, Середа 27 липня 2022 16:39
Львівські онкологи провели трансплантацію кісткового мозку трирічній Уляночці (фото) Колаж РБК-Україна: у Львові лікарі провели трансплантацію кісткового мозку дитині
Автор: Володимир Костирін

У Львові лікарі-онкологи успішно провели аутологічну пересадку стовбурових клітин трирічній дівчинці Уляні. Маленький пацієнт з Волинської області стала донором сама для себе - дитині трансплантували власні клітини.

Про це 27 липня передали в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі на сторінці в Facebook.

Малятко перед цим майже рік боролося з пухлиною головного мозку. Раніше в Луцьку дівчинка отримувала хіміотерапію, в 2021-му її оперували місцеві нейрохірурги.

Однак тільки трансплантація кісткового мозку, яку провели лікарі Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку в ЗУСДМЦ, змогла допомогти Улянці повністю видужати.

Спочатку у дівчинки був проведений забір клітин, а через місяць пройшла сама процедура пересадки стовбурових клітин. Пересадка тривала близько пів години.

Львівські онкологи провели трансплантацію кісткового мозку трирічній Уляночці (фото)

Львівські лікарі провели трансплантацію кісткового мозку маленькій дівчинці Уляні (фото: facebook.com/zusdmc)

"Ця процедура нагадує трансфузію компонентів крові, тільки "переливають" стовбурові клітини. При цьому пацієнт не відчуває жодного болю", - сказала онколог ЗУСДМЦ Христина Запоточна, яка проводила маніпуляцію.

Лікарі відзначають, що маленька пацієнтка після трансплантації почувається добре, показники крові покращилися, при цьому для повного одужання дівчинку чекає підтримуюча хіміотерапія.

Львівські онкологи провели трансплантацію кісткового мозку трирічній Уляночці (фото)

Після успішної операції маленьку пацієнтку чекає підтримуюча хіміотерапія (фото: facebook.com/zusdmc)

Також медики розповідають, що день переливання стовбурових клітин вважають "нульовим днем". Після цього до періоду приживлення кісткового мозку має пройти 2-3 тижні. Під час цього реабілітаційного періоду пацієнт повинен перебувати в спеціально облаштованому, стерильному боксі.

Львівські онкологи провели трансплантацію кісткового мозку трирічній Уляночці (фото)

Лікарі ЗУСДМЦ розповіли про процедуру пересадки стовбурових клітин (фото: facebook.com/zusdmc)

Така трансплантація для пацієнта абсолютно безплатна. Річ у тому, що лікарня ЗУСДМЦ увійшла в пілотний проект МОЗ "Трансплантація", за яким всі медичні витрати (попередні обстеження, сама процедура пересадки, і терапія у післятрансплантаційний період) оплачує держава.

Львівські онкологи провели трансплантацію кісткового мозку трирічній Уляночці (фото)

Команда лікарів ЗУСДМЦ вперше провела пересадку стовбурових клітин дитині (фото: facebook.com/zusdmc)

Раніше ми писали, що львівські лікарі зробили унікальну операцію 9-річній дівчинці з рідкісним генетичним захворюванням.

А також розповідали, що перед цим хірурги врятували 2,5-річного хлопчика Марка з великою нетиповою пухлиною.

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Львів хирурги
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