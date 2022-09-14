Львовская певица в красивом видео показала мирный берег Черного моря и луна-парк в Затоке

Сейчас, когда прогуляться по упомянутым побережьям невозможно, эти кадры выглядят ностальгически и одновременно с надеждой на будущее...

"Вдохновением для песни стали путешествия югом Украины, и поиски лекарств против тревоги взрослой жизни. Эта песня помогала мне в трудные времена. Видео сняли на юге. Я хотела показать, насколько хорошие у нас места, не надо далеко ехать для съемок или путешествий", - говорит певица.

"Но пока я решилась на релиз, видео и песня приобрели для меня новый смысл. Теперь это смесь ностальгии по тому, что так мало ценилось, и все же ожидания возвращения ко всем нашим местам. Понимаю, почему это место посещала Леся Украинка, и вспоминала лиман в цикле стихов "Подорож до моря", - добавляет она.

Palmo X в новом клипе

Заметим, что некоторые сцены видео сняты в Луна-парке в Затоке, на самом берегу. Также в видео есть станция "Морская". Когда туда прибывает поезд, люди выходят буквально в море, посреди дюн.

"Вечером это выглядит мистически, пустая остановка в море посреди пустыни. И на одной стороне у тебя пеликаны, на другой - дельфины", - говорит девушка.

Кто такая Palmo X

Palmo X заявила о себе в 2018 году с альбомом A.T.C.W. Но со временем подкрепляла интерес регулярным выпуском синглов. Многие ее песни посвящены поиску себя, экзистенциальной тревоге, психическому здоровью, в то же время артистка вдохновляется мистицизмом и винтажным кинематографом.

В 2022 году Palmo X собиралась выпустить второй альбом No Worries. Но после полномасштабного вторжения решила выпускать все синглами, чтобы лучше привлекать внимание к сбору средств на ВСУ через Instagram и Bandcamp.

Таким образом уже вышел сингл Daydream, что попал в официальных плейлистов Spotify, и сингл Луна - про чувство вины и печали из-за потери связи с прошлыми поколениями украинцев, которые пережили оккупацию и пытки со стороны россии.

Добавим, что вся прибыль от цифровой продажи песен Palmo X идет на нужды ВСУ. Также можно задонатить Ксении напрямую - артистка постоянно организует сборы средств в своем Instagram и отчитывается о результатах.

К слову, с начала вторжения она собрала уже два миллиона гривен, а впоследствии объединила усилия с фондом Brave Ukrainians, который уже собрал более пяти миллионов.

Прямо сейчас они собирают 500 тысяч гривен на внедорожник и амуницию для наших военных на донецком направлении.

Palmo X (фото: instagram.com/palmo_x)