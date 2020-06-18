Под Львовом змея укусила юношу на спортивной базе: парень попал в реанимацию

Под Львовом змея укусила юношу во время отдыха на спортивной базе в селе Орявчик. Пострадавшего госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу и поместили в реанимационное отделение.

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС области.

По данным медиков состояние пострадавшего - средней тяжести.

Как сообщили спасатели, инцидент произошел вечером 16 июня. Молодой человек 1999 года рождения отдыхал на спортбазе, когда к нему подползла змея и укусила за правую ногу.

Укус отправил парня - жителя Ивано-Франковской области - в реанимацию.

Какой вид пресмыкающегося "попался" юноше спасатели не уточнили.

В ГСЧС призвали украинцев соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе и дали ряд советов относительно змей и поведения человека при встрече с ними.

Что делать, если увидели змею рядом

не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите - у пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров

будьте предельно внимательны в "змеиных" местах: это высокая трава, кусты, лес.

отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которое змея не прокусит.

Ранее мы писали о том, что около недели назад под Харьковом ядовитая змея укусила ребенка на семейном пикнике.

Напомним также, что недавно в Днепре змея залезла в квартиру на седьмом этаже.