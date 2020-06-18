Під Львовом змія вкусила юнака на спортивній базі: хлопець потрапив до реанімації

Під Львовом змія вкусила хлопця під час відпочинку на спортивній базі в селі Орявчик. Потерпілого госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню та помістили в реанімаційне відділення.

Про це розповіли в прес-службі Головного управління ДСНС області.

За даними медиків, стан потерпілого - середньої важкості.

Як повідомили рятувальники, інцидент стався увечері 16 червня. Молодий чоловік 1999 року народження відпочивав на спортбазі, коли до нього підповзла змія та вкусила за праву ногу.

Укус відправив хлопця - мешканця Івано-Франківської області - в реанімацію.

Який вид плазуна "попався" юнакові рятувальники не уточнили.

У ДСНС закликали українців дотримуватися заходів безпеки під час відпочинку на природі та дали кілька порад щодо змій і поведінки людини при зустрічі з ними.

Що робити, якщо побачили змію поруч

не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть - у плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів

будьте гранично уважні в "зміїних" місцях: це висока трава, кущі, ліс.

вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

Раніше ми писали про те, що близько тижня тому під Харковом отруйна змія вкусила дитину на сімейному пікніку.

Нагадаємо також, що нещодавно у Дніпрі змія залізла у квартиру на сьомому поверсі.