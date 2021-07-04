Под Львовом змеи атакуют людей прямо во дворах: две женщины - в реанимации

Во Львовской области ядовитые змеи начали атаковать людей прямо во дворах. Среди пострадавших - две женщины, которые после встречи с пресмыкающимся оказались в реанимации.
Что делать при встрече со змеей, и как оказывать первую помощь, если змея все же напала - читайте ниже в нашем материале.
Известно, что женщины пострадали от укуса гадюки карпатской. А в Украине, увы, сыворотки против этой змеи, говорится в сюжете ТСН.
Молодая женщина по имени Ольга рассказывает, что в тот день несла двухлетнего ребенка в дом, когда почувствовала, что что-то ужалило ее в ногу. Сперва подумала, что пчела, и тревожиться не стала. Теперь она в больнице, конечность распухла и немеет.
А 54-летнюю Оксану, соседку Ольги по палате, гадюка ужалила в руку, пока она полола цветы возле двора. Она сразу увидела гадюку, позвала сына, который оказывал ей первую помощь. Оксана говорит, что сын разрезал рану, пытался выдавить яд, но делать так не нужно.
Сейчас женщинам ничего не грозит, пациенток лечат симптоматически. А в Украине сыворотки против укуса карпатской гадюки нет.
Видео: Под Львовом женщин покусали змеи (ТСН)
Отметим, что для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, но крайне редко приводит к летальному исходу.
При соблюдении постельного режима и врачебных рекомендаций последствия укуса проходят через полторы - две недели.
Ранее мы писали, что украинские города атакуют ядовитые змеи, заползая в парки посреди дня.