Під Львовом змії атакують людей просто у дворах: дві жінки - в реанімації

У Львівській області отруйні змії почали атакувати людей прямо у дворах. Серед постраждалих - дві жінки, які після зустрічі з плазуном опинилися в реанімації.
Що робити при зустрічі зі змією, і як надавати першу допомогу, якщо змія все ж напала - читайте нижче в нашому матеріалі.
Відомо, що жінки постраждали від укусу гадюки карпатської. А в Україні, на жаль, сироватки проти цієї змії, говориться в сюжеті ТСН.
Молода жінка на ім'я Ольга розповідає, що в той день несла дворічну дитину в будинок, коли відчула, що щось вжалило її в ногу. Спершу подумала, що бджола, і тривожитися не стала. Тепер вона в лікарні, кінцівка розпухла і німіє.
А 54-річну Оксану, сусідку Ольги по палаті, гадюка вжалила в руку, поки вона полола квіти біля двору. Вона відразу побачила гадюку, покликала сина, який надавав їй першу допомогу. Оксана каже, що син розрізав рану, намагався видавити отруту, але робити так не потрібно.
Зараз жінкам нічого не загрожує, пацієнток лікують симптоматично. А в Україні сироватки проти укусу карпатської гадюки немає.
Відео: Під Львовом жінок покусали змії (ТСН)
Відзначимо, що для людини укус звичайної гадюки вважається потенційно небезпечним, але вкрай рідко призводить до летального результату.
При дотриманні постільного режиму і лікарських рекомендацій наслідки укусу проходять через півтора - два тижні.
Раніше ми писали, що українські міста атакують отруйні змії, заповзаючи в парки посеред дня.