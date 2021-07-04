Під Львовом змії атакують людей просто у дворах: дві жінки - в реанімації

Відомо, що жінки постраждали від укусу гадюки карпатської. А в Україні, на жаль, сироватки проти цієї змії, говориться в сюжеті ТСН.

Молода жінка на ім'я Ольга розповідає, що в той день несла дворічну дитину в будинок, коли відчула, що щось вжалило її в ногу. Спершу подумала, що бджола, і тривожитися не стала. Тепер вона в лікарні, кінцівка розпухла і німіє.

А 54-річну Оксану, сусідку Ольги по палаті, гадюка вжалила в руку, поки вона полола квіти біля двору. Вона відразу побачила гадюку, покликала сина, який надавав їй першу допомогу. Оксана каже, що син розрізав рану, намагався видавити отруту, але робити так не потрібно.

Зараз жінкам нічого не загрожує, пацієнток лікують симптоматично. А в Україні сироватки проти укусу карпатської гадюки немає.

Відео: Під Львовом жінок покусали змії (ТСН)

Відзначимо, що для людини укус звичайної гадюки вважається потенційно небезпечним, але вкрай рідко призводить до летального результату.

Якщо ви побачили змію поруч, ваші дії

В першу чергу, не панікуйте і не робіть різких рухів, спокійно підіть.

Будьте обережні в потенційно небезпечних місцях: висока трава, кущі, ліс.

Якщо йдете в ліс, надіньте високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.

Що не можна робити, якщо вас вкусила змія

Припікати рану яким би то не було способом - зеленкою, йодом, вогнем.

Розрізати рану.

Приймати алкоголь і курити, щоб не додавати організму токсинів.

Накладати джгут. Кров він зупинить, але в місці укусу можливе омертвіння тканин.

Що потрібно зробити, якщо ви постраждали від укусу

У перші 10 хвилин зменшити кількість отрути. Це можна зробити скляним посудом (склянкою, банкою) за тим же принципом, що ставляться медичні банки (посудина перевертається догори дном, всередині сірником або запальничкою випалюється кисень, посудина встановлюється на місце укусу).

Можна так само відсмоктати отруту ротом, спльовуючи відразу ж після кожного руху. Однак робити це можна тільки при повній впевненості, що в ротовій порожнині немає ранок і отрута не потрапить в кров.

Зняти кільця, браслети, взуття (якщо укус був в ногу), вузький обтягуючий одяг - щоб при розпуханні кінцівки не передавило.

Давати потерпілому рясне, бажано солодке пиття. Пити треба не залпом, а потроху.

Якщо є можливість, прийняти протиалергічний препарат і знеболювальне.

Якщо укус був в руку або ногу, необхідно її зафіксувати. Чим менше рухається кінцівка, тим повільніше отрута буде поширюватися по організму.

Накласти пов'язку і доставити потерпілого в лікарню.

При дотриманні постільного режиму і лікарських рекомендацій наслідки укусу проходять через півтора - два тижні.