Под Львовом врачи пойдут под суд за смерть парня, который пять дней мучился от аппендицита

Во Львовской области врачей признали виновным в халатности после смерти 23-летнего парня от аппендицита (коллаж: РБК-Украина)

Под Львовом врачи отказывали молодому парню в полноценном обследовании, теперь медиков будут судить

В Городке Львовской области умер 23-летний Ростислав. Парень пять дней промучился от острого аппендицита, который перерос в перитонит. Все это время он ходил по больницам, но врачи отмахивались, говоря, мол, газы из-за банального переедания.

Трагедия произошла еще в начале мая. Теперь комиссия из десятка врачей признала, что Ростислав умер из-за халатности врачей, которые вовремя не диагностировали острый аппендицит. Дело ныне передано в полицию, пишет ТСН.

Когда появились первые симптомы, Ростислава привезли в местную больницу. Дежурный врач, упрекнув "Зачем вы ехали среди ночи?", взглянул на живот парня, едва до него дотронулся и поставил диагноз: парень просто переел, из-за этого газы - вздутие и твердый живот.

Врачи даже не назначили анализ крови, только - мочи. Результаты были нормальными, поэтому парня отправили домой, посоветовав пить много воды, а при боли принимать обезболивающее.

"Превозмогая боль, ходил по кабинетам, стоял в очередях. Потом с этими результатами попал к хирургу - уже к другому, к женщине. И опять все то же самое: никакой пальпации, никакого осмотра. Она сказала, что УЗИ и рентген "ничего такого не показали" и что это "обычная загазованность, которая пройдет", - рассказал брат Ростислава Любомир.

Парень жаловался, что не может сходить в туалет, тогда ему посоветовали сделать клизму и снова отправили домой. Потом наступило некоторое облегчение, но спустя несколько дней все вернулось и стало еще хуже. Таблетки уже не снимали боль.

"В воскресенье ему стало совсем плохо. На коже появились темные пятна. Сначала на ногах, а потом по всему телу. Мы поняли, что его срочно нужно везти в больницу. Ростислав с большим трудом смог дойти до машины…" - вспомнил о тех страшных событиях брат умершего.

Когда парня снова привезли в больницу (уже в другую), его сразу же отправили на операцию. А врачи объяснили родным, что шансов у парня мало. Только тогда подтвердился диагноз, но аппендицит уже перерос в перитонит.

На вскрытии выяснилось, что причиной смерти 23-летнего Ростислава стал гангренозно-язвенный аппендицит.

Комиссия признала, что врачи ненадлежащим образом оказали медицинскую помощь пациенту. Его не до конца обследовали, не провели анализ крови и слишком поздно госпитализировали. Расследованием врачебной халатности занимаются правоохранители.

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