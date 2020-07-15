В Кривом Роге врачи лечили перелом бедра витаминами: пациентка умерла

В Кривом Роге врачи лечили перелом бедра витаминами (коллаж: РБК-Украина)

В Кривом Роге медики не смогли своевременно диагностировать прелом

В Кривом Роге из-за несвоевременно диагностированного перелома бедра, а также неправильного лечения скончалась 54-летняя пациентка. Как считают родные, травматолог Криворожской городской больницы №1 установил диагноз, который привело к несвоевременному лечению реальной травмы. После появления травмы 5-го июля, врач назначил лечение не диагностированного перелома бедра мазями, витаминами и кремами.

Детали происшествия рассказала знакомая погибшей Елена Огоренко в социальной сети.

Как сообщается, через два дня после назначения врача пострадавшая снова вернулась в больницу. Доктор осмотрел пациентку и поставил диагноз "рак кости", при этом женщину снова отправили домой. Пострадавшая решила обратиться к юристам, которые специализируются на защите прав пациентов. Они ей посоветовали сходить к другому врачу. Частный врач пришел по вызову пострадавшей к ней домой, посмотрел снимки, собрал анамнез, но перелом шейки бедра так и не увидел. Он только при осмотре травмы предположил, что у нее скорее всего перелом бедра, и для точной диагностики нужно сделать дополнительные снимки. Также медик уточнил, что если диагноз подтвердиться - необходима операция. После серии снимков врачам городской больницы таки удалось поставить правильный диагноз.

"При переломе шейки действительно надевают "сапожок" и могут отправить домой. А при переломе бедра как минимум показана госпитализация и вытяжка, а максимум - металлоостеосинтез (оперативно вставляют спицу внутрь кости). И обезболивающие тоже разные. Человек 4 дня терпела безумную боль. Вызвали скорую во вторник (второй день). Но скорая отказалась везти в больницу. А тот врач, что в больнице №1, выписал при переломе мазь, витамин Д и таблетки. Расшифровка: что мертвому припарки", - прокомментировала ситуацию юрист Лилия Королева, к которой за помощью обратились родственники умершей женщины, передает ТСН.

Врачи провели операцию и установили ей спицу на 5-й день после перелома. Уже 13-го июля пациентка скончалась сразу же после операции, как сообщили хирурги. Родственники умершей вспоминают, что та находилась в хорошем расположении духа и была бодрой до операции. Администрация 1-й городской больницы комментировать инцидент отказывается.

"К нам поступают тяжелые больные, всякое случается. Пациентка согласие на операцию давала, и о том, что у нее есть риски, она была предупреждена. Больше я ничего говорить не буду", - сказала директор КП "Криворожская городская больница №1" Ирина Латанская.

Знакомая погибшей пациентки рассказывает, что операция родным обошлась почти в 19 тысяч гривен. Часть этой суммы собрали неравнодушные люди.

"По Металлургическому району по 1-й горбольнице поступило сообщение в полицию от медиков о смерти пациентки 1966 года рождения, которая находилась в медучреждении. Ее тело направили на СМЭ для установления причин смерти. Родственники умершей заявления не писали", - прокомментировала ситуацию инспектор отдела мониторинга Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

По состоянию на 15 июля тело умершей женщины все еще находится на экспертизе. Родственники потерпевшей планируют сразу после завершения экспертизы похоронить умершую и написать заявление в полицию.

"Я подала жалобу в Минздрав относительно несвоевременного диагностирования перелома, а также планирую подать жалобу в НСЗУ относительно того, что больница взяла деньги из семьи пострадавшей на проведение операции, хотя данное медучреждение заключило договор с Национальной службой на проведение хирургических операций, и они должны проводиться за средства НСЗУ", - говорит юрист Лилия Королева.

Юрист считает, что врачи могут забрать снимки. Если они исчезнут, доказать вину медиков будет намного сложнее.

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