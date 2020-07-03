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Под Львовом ураган валит деревья: заблокирована трасса Киев-Чоп (видео)

STYLERЖизнь    03.07.2020 - 10:57
Под Львовом ураган валит деревья: заблокирована трасса Киев-Чоп (видео)
Ураган повалил дерево на трассу (коллаж РБК-Украина)

Непогода добралась во Львовскую область

Во Львовской области разбушевалась непогода, ураган повалил большое дерево и оно упало на международную трассу Киев-Чоп. В результате ЧП трасса заблокирована. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

От сильного ветра дерево упало, а его ветки разбросало по всей проезжей части.

ЧП произошло возле Стрыя. Это оживленная трасса и чудом никто не пострадал. Движение по дороге очень затруднено, но машины пытаются проехать. На трассе образовался затор.

Синоптики предупреждают о сильных ливнях, порывистом ветре и граде во всей области и сегодня, 3 июля. Людей просят быть осторожными и, по возможности, не останавливать авто под деревьями.

На трассу Киев-Чоп упало дерево (ТСН)

Напомним, что в первых числах июня ураган бушевал во Львовской области. Тогда там за два часа в самом Львове выпало 25% месячной нормы осадков.

Как мы ранее писали, в Брюховичах неподалеку от Львова во время урагана погибла женщина - на дом, в котором она находилась, упало дерево.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины ураган
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