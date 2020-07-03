Під Львовом ураган валить дерева: заблокована траса Київ-Чоп (відео)

Ураган повалив дерево на трасу (колаж РБК-Україна)

Негода дісталася Львівської області

У Львівській області розбушувалася негода, ураган повалив велике дерево і воно впало на міжнародну трасу Київ-Чоп. В результаті НП траса заблокована. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Від сильного вітру дерево впало, а його гілки розкидало по всій проїжджій частині.

НП сталася біля Стрия. Це жвава траса і дивом ніхто не постраждав. Рух по дорозі дуже ускладнений, але машини намагаються проїхати. На трасі утворився затор.

Синоптики попереджають про сильні зливи, поривчастий вітер та град у всій області й сьогодні, 3 липня. Людей просять бути обережними і, по можливості, не зупиняти авто під деревами.

На трасу Київ-Чоп впало дерево (ТСН)

Нагадаємо, що в перших числах червня ураган бушував у Львівській області. Тоді там за дві години в самому Львові випало 25% місячної норми опадів.

Як ми раніше писали, у Брюховичах (неподалік Львова під час буревію загинула жінка - на дім, в якому вона перебувала, впало дерево.

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Автор: Людмила Жукова