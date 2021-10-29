Под Львовом на территории храма мужчина провел загадочные ритуалы: видео испугало сеть

В поселке Брюховичи Львовской области, неизвестный мужчина посреди ночи пробрался на территорию церкви Рождества пресвятой Богородицы и провел там неизвестные ритуалы.
Видео с камер видеонаблюдения опубликовали на странице храма в Facebook.
Так, инцидент произошел 28 октября в 05:00 утра.
На видео видно, что неизвестный мужчина попал на территорию церкви и разрисовал белой краской кресты, поломал часть забора и разлил неизвестную жидкость.
Как рассказали прихожане храма, вандалу на вид 40-50 лет. В частности, сейчас община разыскивает мужчину, который совершил загадочные ритуалы на территории церкви.
В комментариях пользователи поражены от поступка мужчины.
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