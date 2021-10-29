RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Львовом на території храму чоловік провів загадкові ритуали: відео налякало мережу

Автор: Тетяна Самарук

У селищі Брюховичі Львівської області, невідомий чоловік посеред ночі пробрався на територію церкви Різдва пресвятої Богородиці та провів там невідомі ритуали.

Відео з камер відеоспостереження опублікували на сторінці храму у Facebook.

Так, інцидент стався 28 жовтня о 05:00 ранку.

На відео видно, що невідомий чоловік потрапив на територію церкви та розмалював білою фарбою хрести, поламав частину паркану та розлив невідому рідину.

Як розповіли парафіяни храму, вандалу на вигляд 40-50 років. Зокрема, зараз громада розшукує чоловіка, який здійснив загадкові ритуали на території церкви.

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіка.

  • Просто жах.Нічого святого в людини немає;
  • Молитва господня сильніша! Все до нього піде! Жах!;
  • Яка людина ви що? Ту темряву треба знайти й спалити прилюдно, як це робили старі часи;
  • Боже, що творять і не бояться ні гріху. На Божім храму вже вандалізм;
  • Що твориться!

Раніше ми повідомляли, що під Вінницею православні віряни не поділили церкву.

Також ми писали, що Кузін назвав церкву однією з причин низької вакцинації від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
церковьвандали