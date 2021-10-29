Під Львовом на території храму чоловік провів загадкові ритуали: відео налякало мережу

У селищі Брюховичі Львівської області, невідомий чоловік посеред ночі пробрався на територію церкви Різдва пресвятої Богородиці та провів там невідомі ритуали.
Відео з камер відеоспостереження опублікували на сторінці храму у Facebook.
Так, інцидент стався 28 жовтня о 05:00 ранку.
На відео видно, що невідомий чоловік потрапив на територію церкви та розмалював білою фарбою хрести, поламав частину паркану та розлив невідому рідину.
Як розповіли парафіяни храму, вандалу на вигляд 40-50 років. Зокрема, зараз громада розшукує чоловіка, який здійснив загадкові ритуали на території церкви.
У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіка.
Раніше ми повідомляли, що під Вінницею православні віряни не поділили церкву.
Також ми писали, що Кузін назвав церкву однією з причин низької вакцинації від COVID.