Под Львовом семья приняла к себе шестерых больных детей: героический поступок

Под Львовом семья приняла к себе шестерых больных детей (фото: pixabay.com)

Семья считает, что каждый ребенок заслуживает быть счастливым

Во Львовской области живет уникальная семья Дадаков с шестью детьми: один ребенок родной, четверо усыновленных, двое под опекой. Здоровые имеют значительно больше шансов попасть в семью, потому Дадаки решили дать возможность на счастливую жизнь другим, передает ТСН.

Елена, Юля, София и Виталик - усыновленные. Арест и Соломия находятся под опекой. Елену женщина взяла, когда ее родному сыну было 6 лет. Девочка родилась с весом 600 грам и с кучей болезней. "Она ходила как обезьянка, страшно было смотреть. Но также она научила меня верить. Верить в невозможное", - прокомментировала мать Оксана.

Когда семья брала Елену, семья узнала что у нее есть еще две родных старших сестры. Так у Дадаков появились 10-летние Юля и 9-летняя София. Отец против не был. Говорит, что всегда поддержит благое дело.

Следующим был 7-летний Виталик с приюта. На вид физически он был здоровым, но потенциальных усыновителей пугал его диагноз - фетальный алкогольный синдром, который связан с тем, что мать злоупотребляла спиртными напитками во время беременности. Поначалу мальчик был агрессивным , но его вылечила любовь.

От недоношенного и больного Ареста родные родители отказались еще в роддоме. В 11 месяцев он даже не мог сидеть. Но за две недели в семье Дадаков он сел в кроватке. "Эти дети дают нечто особенное. Здоровых заберут однозначно. Для них место всегда найдется", - комментируют родители.

Глава семьи, чтобы помочь жене, перешел на ночную работу. Говорит, что хочет видеть, как растут родные дети. Обеспечить ребят всем необходимым семья может, неделю назад они вернулись с моря, куда впервые ездили все вместе.

Напомним, что Ефремов готов усыновить детей погибшего.