Під Львовом сім'я прийняла до себе шістьох хворих дітей: героїчний вчинок

Під Львовом сім'я прийняла до себе шістьох хворих дітей (фото: pixabay.com)

Родина вважає, що кожна дитина заслуговує бути щасливою

У Львівській області живе унікальна сім'я Дадаків з шістьма дітьми: одна дитина рідна, четверо усиновлених, двоє під опікою. Здорові мають значно більше шансів потрапити в сім'ю, тому Дадаки вирішили дати можливість на щасливе життя іншим, передає ТСН.

Олена, Юля, Софія і Віталік - усиновлені. Арест і Соломія знаходяться під опікою. Олену жінка взяла, коли її рідному синові було 6 років. Дівчинка народилася з вагою 600 грам і з купою хвороб. "Вона ходила як мавпочка, страшно було дивитися. Але також вона навчила мене вірити. Вірити в неможливе", - прокоментувала мати Оксана.

Коли сім'я брала Олену, сім'я дізналася, що у неї є ще двоє старших рідних сестри. Так у Дадаків з'явилися 10-річні Юля і 9-річна Софія. Батько проти не був. Каже, що завжди підтримає добру справу.

Таким був 7-річний Віталік з притулку. На вигляд фізично він був здоровим, але потенційних усиновителів лякав його діагноз - фетальний алкогольний синдром, який пов'язаний з тим, що мати зловживала спиртними напоями під час вагітності. Спочатку хлопчик був агресивним , але його вилікувала любов.

Від недоношеного і хворого Ареста рідні батьки відмовилися ще в пологовому будинку. В 11 місяців він навіть не міг сидіти. Але за два тижні в сім'ї Дадаків він сів у ліжечку. "Ці діти дають щось особливе. Здорових заберуть однозначно. Для них місце завжди знайдеться", - коментують батьки.

Глава сім'ї, щоб допомогти дружині, перейшов на нічну роботу. Каже, що хоче бачити, як ростуть рідні діти. Забезпечити хлопців всім необхідним родина може, тиждень тому вони повернулися з моря, куди вперше їздили всі разом.

Нагадаємо, що Єфремов готовий усиновити дітей загиблого.