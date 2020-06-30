Под Львовом в разгар карантина устроили массовые купания в целебной воде

Во Львовской области люди устроили массовые купания в разгар карантина (Коллаж РБК-Украина)

Более сотни человек собрались на целебном источнике без масок и дистанции

Во Львовской области верующие устроили массовые купания в святом источнике. Никто не соблюдал дистанцию, а также не использовал маски. Инцидент произошел на праздничных выходных в поселке Раковец, в 15 км от города.

Львовская область находится в самой сложной ситуации с количеством инфицированных коронавирусом. Однако местные жители наплевали на карантин и решили устроить массовые купания в святом источнике, который находится рядом с селом Раковец. По местным поверьям, вода в этом источнике целебная и нужно пройти 12 кругов босиком по ледяной воде, чтобы полностью оздоровиться.

Жители Львова и области регулярно ездят к источнику в Раковце, чтобы набрать воды в бутылки для домашних нужд. Эта вода считается целебной, ее используют для умывания и пьют натощак. А 28 июня в Раковце собралось более сотни людей, которые решили искупаться в ледяной воде. Видео разместил на своей странице в Facebook житель Львова Виктор Католик.

На кадрах съемки видно, что люди ходят босиком в воде, умываются. Никакой дистанции никто не придерживается и маски не используются.

"Нужно поехать на святой источник, помочить ноги, чтобы коронавирус нас стороной обходил. Если б кто спросил, это Раковец сегодня. Эта запись ни в коем случае не имела цели обидеть чувства верующих", - написал автор видео.

Стоит отметить, что в комментариях львовяне раскритиковали такое поведение в разгар карантина и ежедневного прироста больных в городе и области.

Напомним, ранее мы писали о том, что карантин в связи с пандемией коронавируса начали нарушать на выходных и в других городах Украины.

А также рассказывали о том, что в Одессе на праздничных выходных туристы атаковали пляжи и перестали соблюдать дистанцию и масочный режим.

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Автор: Анна Шиканова