Под Львовом подожгли дом многодетной вдовы ветерана АТО: все детали и видео

Во Львовской области дом вдовы ветерана АТО Марии Ракус, который многодетная семья осенью 2018 года получила в подарок от незнакомца, пытались сжечь два раза на протяжение одной недели. Кроме того, женщина неоднократно получала послания с угрозами, а однажды на порог подбросили дохлую крысу.

История семьи Ракус недавно тронула всю Украину. Еще до недавнего времени многодетная семья с девятью дочерьми - старшей 23, а младшей всего годик, ютилась в комнатушке. Но щедрый незнакомец осенью прошлого года подарил им просторный дом в селе Куровичи Золочевского района Львовской области, пишет КП в Украине.

Семья Ракус (фото: kp.ua/incidents)

Ближе к зиме семейство перебралось в новое жилище, но в январе их постигло горе - умер отец, который добровольцем воевал на Востоке Украины.

Не успело семейство оправится от потери, как неделю назад мама девяти девочек, стала получать странные послания с угрозами, которые пыталась игнорировать. Но в один день случилось ужасное - загорелся дом. Мария не может понять, кому она могла перейти дорогу, и опасается за жизнь своих дочерей.

Утром, 7 августа, Мария нашла на пороге дома дохлую крысу с выколотыми глазами. Женщина решила было, что животное притащили собаки, но на следующий день на стене дома появилась надпись "Мы придем в 12 ночи". Упомянули они и про крысу.

Семья Ракус (фото: kp.ua/incidents)

А еще через ночь новая надпись: "Я сделаю все, чтобы ты ушла". Угрозы на стене появлялись снова и снова, а потом появилась и записка: "Ты обо мне не рассказывай, иначе будет большой пожар", - рассказывает Мария.

Женщина испугалась и вызвала полицию. Но приехавшие правоохранители посоветовали Марии установить камеры и датчики и уехали.

А на следующий день неизвестные подожгли сарай и летнюю кухню на территории домохозяйства.

"Сарай выгорел полностью, в кухне сгорела крыша, мы должны были там делать ремонт, и все вещи, и запасы, и еду я оттуда перенесла в сарай буквально на несколько дней, пока не закончим ремонт. И оно все там сгорело", - рассказывает женщина.

Под Львовом подожгли дом многодетной вдовы ветерана АТО (фото: kp.ua/incidents)

После пожара старшая дочь (две взрослые дочери живут отдельно со своими семьями) самых младших забрала к себе. А три девочки возрастом от 10 до 14 лет остались с Марией.

На следующий же день загорелся еще один сарай. По словам женщины, здание вспыхнуло в какие-то секунды, хотя там не было ни электричества, ни каких-либо горючих веществ.

"Уже вторую ночь за домом наблюдают, кто-то ходит. Полиция только приедет, что-то напишет, и уезжает. Мне вчера сказали, что у меня "галюны" из-за нервов", - делится Мария Ракус.

Женщина рассказывает, что она человек неконфликтный. Заботы о детях отнимают все время, и ругаться, сплетничать ей некогда.

Под Львовом подожгли дом многодетной вдовы ветерана АТО (фото: kp.ua/incidents)

Мария плачет - срочно нужно перекрыть крышу, потому что остались одни только стены, но не за что купить материалы, да и начать не может, единственный мужчина в доме - отец, который прикован к постели.

Единственный конфликт возник у Марии с соседом по старому дому. Он выпивал и показывал детям половые органы. Женщина написала на неадеквата заявление, но дело тогда "зависло".

"Я не могу понять, кому мы перешли дорогу, не понимаю за что, я никому и денег больших не должна. Я вся на иголках, мне очень страшно", - плачет Мария.

Стоит отметить, что в полиции ничего о сдвигах в расследовании пожаров сказать не смогли, но уголовные производства все же открыли.

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Под Львовом подожгли дом многодетной вдовы ветерана АТО (видео: Zaxid.Net)

Напомним, 16 авгсута в страшном ДТП под Львовом погиб ветеран АТО и участник Революции Достоинства.

К слову, ранее мы пересказывали трогательную историю жителей Мариуполя. Защищать Украину от оккупантов отправилась почти вся семья - отец вместе с двумя сыновьями, а затем и его жена россиянка.