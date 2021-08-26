Под Львовом перевернулся поезд: первые фото с места аварии

Под Львовом перевернулся поезд "Укрзализныци", который сошел с рельсов утром на станции Глинна-Навария. В результате ЧП и схода вагонов грузового состава, к счастью, никто не пострадал, но движение на этом участке железной дороги было заблокировано.
Первые фотографии с места аварии 26 августа опубликованы на Facebook-странице сообщества "Клуб Железнодорожников".
На снимках видны перекинутые вагоны, лежащие на боку, отвалившиеся многотонные части конструкции, колеса.
Отмечается, что состав сообщением Клепаров - Батево перевозил в вагонах щебень и железную руду. Сошли с рельсов почти 20 вагонов, которые явно были перегружены.
В результате происшествия были повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.
Под Львовом произошла авария с грузовым поездом (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)
Ликвидацией последствий ЧП с поездом на железной дороге занимаются специализированные подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога".
Под Львовом сошли с рельсов вагоны грузового поезда (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)
В пресс-службе "Укрзализныци" рассказали, что из-за аварии с грузовым поездом возникли изменения в графике движения других составов.
В частности, предупредили о задержке в пути примерно на час-полтора пассажирских поездов: №6 Херсон - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №46 Лисичанск - Ужгород, №146 Ужгород - Львов и №807 Львов - Коломыя.
Ранее сообщалось, что под Полтавой грузовик столкнулся с поездом, что привело к задержке некоторых рейсов.