Под Львовом нашли меч, которому более 1500 лет: что известно об уникальном артефакте (видео)

Археологи выяснили, что это древнегерманский меч-гладиус Пшеворской культуры. Оружие согнутое, пролежало в земле 15 веков, и конечно же за столь продолжительный период подверглось действию коррозии. Однако, как обратил внимание младший научный сотрудник "спасительной археологической службы" Александр Силаев, на самом деле это очень интересная и прекрасная вещь.

Древний меч-гладиус обнаружили под Львовом (фото: скриншот с видео)

"Такие скрученные деформированные мечи связывают с культурой Пшеворская. Почему именно скрученные мечи? Археологи могут только догадываться. Это связано с представлениями и верованиями этих людей. Кузнец скрутил меч несколько раз. Несмотря на коррозию, он сохранился, хотя пролежал в земле добрых 1500 лет", - рассказал археолог об уникальном артефакте.

Такие согнутые мечи находили в захоронениях воинов Пшеворской культуры (фото: скриншот с видео)

Ученый отметил, что мечи-гладиусы имели особенность - достаточно длинный хвостовик.

"Это рукоять меча. Она очень длинная, что является характеристикой пехотного меча. Такие не пользовался всадник. Гладиусом называли вообще пехотный меч, то есть меч, который использовал пеший воин", - объяснил он.

Особенностью меча-гладиуса является длинная рукоять (реконструкция / фото: скриншот с видео)

Пшеворская археологическая культура определяет железную эпоху на территории Польши и Западной Украины. Длилась примерно 600 лет - с 200 до н.э. до 400 уже н.э. Ареал культуры охватывает центральную и южную Польшу, Восточную Словакию, Западную Украину (верхняя Тиса на Закарпатье и Мармарощине и верхней Днестр на Галичине).

Воинов хоронили с оружием: ритуально согнутыми мечами, копьями, шпоры, умбонами щитов.

Римские записи называют жителей территории Пшеворской культуры лугиями. Большинство носителей Пшеворской культуры были венедами. На западе, в пределах Одры преобладал германский элемент (Вандалы и Бургунды).

Видео: под Львовом обнаружили меч-гладиус, который пролежал под землей более 1,5тысяч лет

Вообще гладиусом называется римский короткий меч. Предположительно, клинок был ими позаимствован и усовершенствован у древних жителей Пиренейского полуострова. В разные времена на вооружении римлян находились мечи-гладиусы четырех основных типов (их отличают длина клинка, форма, время и географические условия применения):

испанский клинок,

майнц,

фулхем,

гладиус помпейский.

Майнц (назван так в честь немецкого города Майнц, где были обнаружены образцы оружия) стоял на вооружении легионеров при покорении Европы - этот тип уже несет в себе черты германского холодного оружия, которым вооружались варварские племена на Верхнем Рейне. Применялось оружие в поздний период, на рубеже тысячелетий, вплоть до 3 века н.э.