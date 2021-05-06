Под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с Лениным

Во Львовской области мужчину, который пытался продать красный флаг с советской символикой и изображением Ленина, разоблачила СБУ. Теперь ему грозит наказание по статье Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ Львовской области.
Особенно возмутительным является тот факт, что сбытом запрещенной советской символики он занимался накануне Дня памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне, 8 мая и Дня победы 9 мая.
"Символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора, могла быть использована во время публичных акций и стать "яблоком раздора" и разжечь вражду", - сообщили в Службе безопасности.
Фото: Мужчину поймали за продажей советской символики (facebook.com/ssu.lviv)
Правонарушителем оказался 35-летний житель Золочева. Он разместил соответствующее объявление в интернете и был пойман, когда встретился с покупателем, чтобы передать товар.
Сейчас мужчине готовят сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.
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