Под Львовом мужчина едва не истек кровью на пороге больницы: в трех медучреждениях ему отказали в помощи

Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 января. Около 19:00 вечера на пороге приемного покоя Сокальского отделения скорой помощи появился окровавленный мужчина. Он просил о помощи у врачей СМП, объяснял, что ранен и у него сильное кровотечение.

Но медики двери ему не открыли и сказали, чтобы уходил и звонил в полицию. Весь окровавленный он попробовал получить медицинскую помощь в детской больнице. Но и оттуда его прогнали.

После этого он позвонил другу и попросил о помощи. Когда Евгений Бандера приехал, то увидел полицию и своего друга, в полубессознательном состоянии.

Полицейский подошел к дверям СМП и начал уговаривать врачей оказать помощь. В ответ он услышал визг женщины и слова о том, что она боится.

Бандера усадил друга в машину и повез в другую больницу в сопровождении полиции. В приемный покой их пустили, но и там помощь им оказать не смогли.

"Заходим внутрь, а медики на нас смотрят, как бараны на новые ворота. Говорят, что вам не сюда, у них тут ничего нет, реанимации нет. Потерпевшего вывели в коридор, посадили на лавку, так как с него сильно текла кровь, и он пачкал пол.

После криков и объяснений, что он уже давно в таком состоянии, положили на кушетку, я зажал ему рану со спины, откуда сильней кровило", - рассказал друг пострадавшего.

Он добавил, что медики не пытались оказать хоть какую-нибудь помощь, только суетились вокруг. Как отметил Бандера, "создалось впечатление, что они тюльпаны выращивают в теплицах, а не в больнице работают". При всем этом дурдоме присутствовало двое полицейских, которые не могли помочь пострадавшему.

Через некоторое время из Червонограда приехала машина скорой помощи и мужчину забрали. А уже по дороге в районный центр пострадавшему наконец-то оказали качественную медицинскую помощь.

Как отметил Евгений Бандера, с его товарищем уже все хорошо. Он получил медицинскую помощь и выжил. Он шокирован поведением медиков в трех больницах Сокаля.