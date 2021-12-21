В Киеве халатность анестезиолога привела к смерти мужчины: у пациента произошла асфиксия

В Киеве умер мужчина из-за халатности анестезиолога. У пациента произошла асфиксия, которая и привела к смерти.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

Как все произошло

В 2019 году мужчина обратился в Киевскую областную больницу, где было принято решение об изъятии из его желудка интрагастрального баллона, установленного ранее по медицинским показаниям.

Непосредственно перед началом медицинской процедуры и общей анестезии пациента осмотрели и установили показатели сатурации на уровне 84% при норме 95-100%.

Несмотря на то, что уровень насыщения кислородом в крови человека ниже 90% считается низким, а ниже 80% - угрожающим функционированию мозга и сердца, врач-анестезиолог приступил к проведению анестезиологического обеспечения.

Хотя он должен был знать и понимать, что при 84% сатурации не разрешено проведение плановых медицинских манипуляций.

Позже выяснилось, что вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей у пациента произошла асфиксия и временная остановка сердца, что повлекло за собой смерть.

Следствие продолжается

Экспертиза показала, что действия анестезиолога повлекли за собой последствия, а именно смерть пациента.



Врачу-анестезиологу сообщили о подозрении об ненадлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного, то есть в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 140 УК Украины.

Следствие продолжается и сейчас.