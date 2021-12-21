ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве халатность анестезиолога привела к смерти мужчины: у пациента произошла асфиксия

Новина українською →
Киев, Вторник 21 декабря 2021 12:46
В Киеве халатность анестезиолога привела к смерти мужчины: у пациента произошла асфиксия В Киеве умер мужчина из-за халатности анестезиолога (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве умер мужчина из-за халатности анестезиолога. У пациента произошла асфиксия, которая и привела к смерти.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

Как все произошло

В 2019 году мужчина обратился в Киевскую областную больницу, где было принято решение об изъятии из его желудка интрагастрального баллона, установленного ранее по медицинским показаниям.

Непосредственно перед началом медицинской процедуры и общей анестезии пациента осмотрели и установили показатели сатурации на уровне 84% при норме 95-100%.

Несмотря на то, что уровень насыщения кислородом в крови человека ниже 90% считается низким, а ниже 80% - угрожающим функционированию мозга и сердца, врач-анестезиолог приступил к проведению анестезиологического обеспечения.

Хотя он должен был знать и понимать, что при 84% сатурации не разрешено проведение плановых медицинских манипуляций.

Позже выяснилось, что вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей у пациента произошла асфиксия и временная остановка сердца, что повлекло за собой смерть.

Следствие продолжается

Экспертиза показала, что действия анестезиолога повлекли за собой последствия, а именно смерть пациента.

Врачу-анестезиологу сообщили о подозрении об ненадлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного, то есть в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 140 УК Украины.

Следствие продолжается и сейчас.

Напомним, что в Запорожье из-за врачебной халатности пациент не может встать на ноги.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи
LITE
Топ-8 пунктов: нутрициолог рассказала, как восстановить надпочечники
Топ-8 пунктов: нутрициолог рассказала, как восстановить надпочечники