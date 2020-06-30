Под Львовом молния попала в дом и оставила след на теле женщины (видео)

Во Львовской области молния поразила дом и травмировала 37-летнюю женщину
Во Львовской области молния угодила в дом и травмировала 37-летнюю женщину. Когда началась гроза, вся семья спряталась в дом и выключила мобильные телефоны. Молния поразила электрическую розетку, а потом и женщину.
Вначале местную жительницу Галину пытался реанимировать муж, а потом и врачи. От розетки до женщины было до трех метров, к счастью, молния не зацепила детей. Все электрические приборы были отключены. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
"Вначале я услышала резкий звук, а потом молния попала в меня", - вспоминает Галина.
После удара молнии все электроприборы сгорели, а розетку выбило из стены.
Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей, у нее на спине остался след от молнии в виде узоров, похожих на паутину.
Спасатели говорят, что на доме нужно обязательно устанавливать громоотвод, а во время молнии ни в коем случае не пользоваться мобильными телефонами - они служат проводником.
Во Львовской области молния ударила в дом (ТСН)
Как мы ранее писали, под Житомиром молния пронзила мать 9 детей, но женщина выжила.
Автор: Людмила Жукова