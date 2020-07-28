Под Львовом майор полиции сбил прохожего и оставил умирать: перед родными даже не извинился

Во Львовской области полицейский на служебном авто сбил 45-летнего отца двоих детей

Во Львовской области полицейский совершил жуткое ДТП и скрылся с места аварии. "Коп" сбил прохожего, и оставил его умирать на сельской дороге. А сам водитель тем временем за ночь успел отремонтировать авто, чтобы не было видно повреждений.

Степан – так зовут пострадавшего – находится в коме. И врачи не дают никаких надежд. Ему 45 лет, у него двое детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Не знаю, выхода, наверное, не будет. Вся сторона черная, он его тянул, может, с 10 метров. Он еще и в голову ударился", - рассказывает сквозь слезы Надежда Сенив, мама мужчины.

У Степана тяжелая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки, тупая травма живота, перелом костей таза. Он на искусственной вентиляции легких.

Произошло все около 23:00. Мужчина шел домой, но на обочине дороги рядом с пешеходным переходом его сбили "Жигули". Он не дошел домой всего каких-то сто метров.

Свидетели говорят, что в автомобиле водитель был не один. Они успели сделать фото номеров, но без одной цифры.

Лишь спустя три дня удалось найти виновника аварии – им оказался майор полиции. Перед родственниками он даже не извинился.

А правоохранители говорят, что их коллега ехал на служебном авто на задание под прикрытием. Именно поэтому на авто были не полицейские, а оперативные номера. Но его поступок коллеги осуждают.

"Я его привел, чтобы родственники на него посмотрели. Он не смог извиниться перед ними. В моих глазах это явно не работник полиции. Это – явный преступник, который оставил человека в очень критичном состоянии", - комментирует Василий Виконский, руководитель Нацполиции Львовской области.

"Копа" уже уволили, но правоохранители уверяют, что в авто он был сам. А после наезда на пешехода поехал к знакомым, чтобы отремонтировать машину – выровнять вмятину.

Дело передали в ГБР, но свидетельствовать полицейский отказывается. Если его вина будет доказана, он может сесть на 8 лет.

Во Львовской области майор полиции сбил прохожего (видео: YouTube/ТСН)

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