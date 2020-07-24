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Аист спровоцировал страшное ДТП с пожаром под Львовом: детали происшествия и видео

Львов, Пятница 24 июля 2020 10:21
Аист спровоцировал страшное ДТП с пожаром под Львовом: детали происшествия и видео
ДТП под Львовом случилось из-за птицы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

На трассе Киев-Чоп произошла авария с пострадавшими из-за аиста

Аист стал причиной страшного дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Чоп. Птица влетела в лобовое стекло фуры, из-за чего сильно пострадало четыре человека.

Авария случилась на въезде в село Пукеничи Стрыйского района Львовской области, говорится в сюжете ТСН.

Дело в том, что птица летела слишком низко, а в этот момент по трассе ехал грузовик. Птица врезалась в лобовое стекло, водитель среагировал, автоматически крутнув руль. В результате фура вылетела на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. Оба автомобиля загорелись.

Троих людей из микроавтобуса госпитализированы. На данный известно, что они в тяжелом состоянии. А водитель фуры в больнице с травмой ноги. Он находится под присмотром полиции.

Аист спровоцировал ДТП под Львовом (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что на Закарпатье в ужасном ДТП погиб футбольный тренер и его дети.

Также сообщалось, что в Киеве на Старообуховском шоссе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТП.

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