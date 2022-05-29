Под Львовом "батюшка" Московского патриархата ограбил храм: вывез даже иконостасы и колокола

В Дрогобыче Львовская областная комиссия во главе с мэром Тарасом Кучмой объявила храм УПЦ преподобного Иова Почаевского собственностью громады и опечатала его для передачи ПЦУ. Храм был построен на городской земле, но церковная община не зарегистрировала на него право собственности, а значит - здание и территория принадлежат городу.

Настоятелем общины был протоирей Николай Мандзюк, который относился к Московского Патриархату и даже имеет церковный орден РПЦ. По словам жителям Дрогобыча, свои службы он проводил на русском языке. Один из его сыновей служит священником в храме Москвы.

27 мая в церкви Иова Почаевского собрались прихожане на первую молитву на украинском языке - уже со священником ПЦУ. И оказалось, что в храме остались голые стены.

В храме нет иконостасов, вывезено абсолютное большинство икон и церковных атрибутов, с территории храма исчезли колокола. А с двух строений на территории церкви срезали даже кресты.

Храм находился после опечатывания под охраной, а значит, все ценные вещи были вывезены еще до момента принятия комиссией решения и опечатывания церкви.

В этой церкви хранились святыни и мощи святых: частица Честного и Животворящего Креста Господня, Святые мощи Тихона Московского, Митрополита Киевского и Галицкого Владимира, Феодосия Черниговского, Иова Почаевского, Лаврентия Черниговского. Остались ли святыни в храме - неизвестно.

Как выглядел храм раньше:

Как выглядит храм теперь:

Что известно о протоиерее Николае Мандзюке

Он родился в Мурманской области, в детстве переехал с родителями во Львовскую область, окончил там школу. Служил в Советской армии. В 1979 году поступил в Московскую духовную семинарию. В 1982 году был рукоположен в диакона, а затем в священника.

В 1982 году получил распределение во Львовскую область и назначен настоятелем церкви святого Архистратига Михаила под Дрогобычем. В 1992 году начал строит храм Иова Почаевского.

Имеет церковные ордена: равноапостольного князя Владимира II степени (УПЦ), преподобного Нестора Летописца (УПЦ), преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ). Сын служит священником в Москве.