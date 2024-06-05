У Львові знайшли невідомий раніше тунель через все місто. Він тягнеться на 11 км!

Як розповідають дослідники, цей тунель побудували колись підземним комбайном - таким, як будують метро. Тому про нього знає значно менше львівян, ніж про історичну річку Полтва. Однак в них є дещо спільне - вони вражають своїм масштабом, а ще - своїм занедбаним станом.

Зараз це напіваварійний тунель на глибині 40 метрів під землею.

У тунелі дуже багато сміття. 2011 року сталася трагедія - дитина впала на Левандівці (район Львову - ред.) у відгалуження цього тунелю довжиною лише 1 км. Але там було стільки сміття, що пошуки тривали кілька днів.

Крім Левандівки, цей масштабний тунель збирає води з добрячої третини Львову й впадає у Полтву під проспектом Чорновола, біля вулиці Торф'яної. Під час зливи ця частина міста нещаслива - бо там завжди затоплює вулиці.

Дігери знайшли невідомий тунель під Львовом (фото: RDZS)

Дігери спустилися на 40 метрів під землю, щоб дослідити найглибшу ділянку цього тунелю - між Левандівкою та вулицею Варшавською.

"Це одне з найнебезпечніших підземель, в якому ми коли-небудь були! Тунель тричі проходить під залізницею, має розмите дно, а ґрунтові води фонтанами б'ють з його стін", - діляться враженнями дослідники.

Під звичайним каналізаційним люком на вулиці Брюховицькій відкривається драбина у прірву. Там висота така, що здається, що дивишся з даху дев'ятиповерхівки. Так глибоко, що навіть потужні ліхтарі ледве освічують до дна.

"До нас тут з дігерів ніхто ще не бував. Ми не знали, які небезпеки можуть чекати, і тому, були максимально обережні", - розповідають хлопці.

Вони на всякий випадок взяли з собою газоаналізатор та протигази. Драбина виявилася міцною, а повітря внизу - придатним для дихання.

Дігери знайшли невідомий тунель під Львовом (фото: RDZS)

Останній проліт драбини до води з'їла корозія. Але дігери взяли з собою телескопічні драбини та спустилися вниз. А там їх чекав загадковий тунель діаметром 3,3 метра на глибині 40 метрів під землею.

"Метою нашої мандрівки, крім дослідження тунелю, була перевірка його стану. Він використовується як каналізаційний колектор і, судячи із зігнивших драбин, відсутніх люків та сміття: тунель давно не обслуговували", - розповідають дослідники.

Спочатку хлопці пішли проти течії в сторону вулиці Шевченка і Левандівки. Доволі скоро там виявилася загата зі сміття. Вона затримувала мул і піднімала рівень води аж до поясу. З кожним кроком дігерів з мулу виділявся газ, який вітер зносив нижче по течії.

"Це нас і рятувало, адже сірководень смертельно-небезпечний! Стоячи по пояс у воді та на горі бруду, ми легко діставали триметрової стелі руками. Третина колектора тут замулена, і так бути не повинно!" - додають вони.

Далі просуватися стало небезпечно і дуже важко. Почав пищати газоаналізатор, сигналізуючи про сірководень з мулу. І дігерам прийшлося бігти до точки старту.

Дігери знайшли невідомий тунель під Львовом (фото: RDZS)

Від точки старту в сторону вулиці Варшавської - проспект Чорновола тунель мав відчутний нахил і швидку течію. Мулу та бруду там вже не було, як і цілого дна під ногами. Замість нього стирчали гострі куски бетону та арматуру.

"Ми, неначе, брели кам’янистою Тисою, ногами намацуючи ногами дно у каламутній воді. Пройдену відстань ми рахували по аварійних виходах з тунелю, які стояли кожні 500 метрів. На жаль, жоден не був у робочому стані. Тож ми, щоб вибратися потім на поверхню, мусіли вертатися назад аж до місця спуску. В сумі пройшли 5 км під землею", - розповіли хлопці.

Найгірший стан тунелю був між третім і четвертим виходами акурат в районі озера на вул.Винниця. Там ґрунтові води пробили бетонні стінки колектора і, хлищучи фонтанами, поступово розмивають їх.

Місцями дірки в тунелі були заглушені старими дерев'яними кілками. Колись так боролися з руйнуваннями колектору. Нових кілків хлопці не побачили, а от нові струмені - були. Можна зробити висновок, що цей колектор не обслуговується вже багато років.

Пройшовши 2 км за течією, тунель різко пірнув униз, до вулиці Тунельної. Йти стало неможливо, бо течія була сильна, як у Тисі. Виходити хлопцям прийшлося через то саме місце, де вони зайшли. Йти було важче - проти течії, а потім ще піднятися 9 поверхів драбиною нагору.

Дослідники розповіли про невтішні висновки свого походу:

Бетонне дно розмите

Зі стінок б'ють грунтові води

Деякі ділянки дуже замулені

Аварійні виходи засипані сміттям

І цей тунель проходить під дорогами та залізницею - тому там мали б підтримувати у значно кращому стані.