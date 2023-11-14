У Львові здають квартиру за 2500 гривень без туалету та води: як вона виглядає (фото)
У Львові здають квартиру за 2500 гривень
У Львові здають в оренду квартиру всього за 2500 грн, але її стан залишає бажати кращого.
Як виглядає суперекономне житло, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на OLX.
Як виглядає квартира у Львові
Так, житло знаходиться на вулиці Мирній у Львові (Залізничний район).
На сайті безкоштовних оголошень нерухомість описують так:
- Квартира в особняку з окремим входом
- На тривалий термін
- Електричне опалення
- Своє невелике подвір'я. Можна припаркувати авто біля будинку
- Зручності у дворі
- Вода у окремому дерев'яному приміщенні, за яку не потрібно платити
- Радянський стан
- Можлива оренда під склад
Також уточнюється, що оплачувати потрібно лише рахунки з електроенергії.
Так виглядає житло у Львові з орендою 2500 гривень (фото: olx.ua)
Раніше ми писали, що у Києві продають квартиру за 180 мільйонів гривень.