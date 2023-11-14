У Львові здають квартиру за 2500 гривень без туалету та води: як вона виглядає (фото)

У Львові здають квартиру за 2500 гривень

У Львові здають в оренду квартиру всього за 2500 грн, але її стан залишає бажати кращого.

Як виглядає суперекономне житло, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на OLX.