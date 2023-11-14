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У Львові здають квартиру за 2500 гривень без туалету та води: як вона виглядає (фото)

Львів, Вівторок 14 листопада 2023 12:54
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У Львові здають квартиру за 2500 гривень без туалету та води: як вона виглядає (фото) У Львові здають квартиру за 2500 гривень
Автор: Людмила Жукова

У Львові здають в оренду квартиру всього за 2500 грн, але її стан залишає бажати кращого.

Як виглядає суперекономне житло, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на OLX.

Як виглядає квартира у Львові

Так, житло знаходиться на вулиці Мирній у Львові (Залізничний район).

На сайті безкоштовних оголошень нерухомість описують так:

  • Квартира в особняку з окремим входом
  • На тривалий термін
  • Електричне опалення
  • Своє невелике подвір'я. Можна припаркувати авто біля будинку
  • Зручності у дворі
  • Вода у окремому дерев'яному приміщенні, за яку не потрібно платити
  • Радянський стан
  • Можлива оренда під склад

Також уточнюється, що оплачувати потрібно лише рахунки з електроенергії.

У Львові здають квартиру за 2500 гривень без туалету та води: як вона виглядає (фото)У Львові здають квартиру за 2500 гривень без туалету та води: як вона виглядає (фото)У Львові здають квартиру за 2500 гривень без туалету та води: як вона виглядає (фото)Так виглядає житло у Львові з орендою 2500 гривень (фото: olx.ua)

Раніше ми писали, що у Києві продають квартиру за 180 мільйонів гривень.

До речі, ціни на оренду квартир у Києві впали.

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Львів квартири Житло